Comienza el juicio contra el principal líder opositor de Tailandia por impulsar la reforma de la ley de lesa majestad

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Tailandia. - Europa Press/Contacto/Ploy Phutpheng - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el principal líder de la oposición tailandesa, Natthaphong Ruengpanyawut, y otros nueve diputados ha comenzado este martes en el país después de que todos ellos fueran imputados por cometer supuestamente "irregularidades" a la hora de impulsar la reforma de la estricta ley de lesa majestad, que regula los insultos contra la Casa Real.

Todos ellos se encuentran entre un total de 44 acusados que deben ahora enfrentarse a los cargos ante el Tribunal Supremo. El líder opositor, cuyo Partido Popular --de tendencia progresista-- quedó en segundo lugar en las elecciones generales celebradas en febrero, podría enfrentarse a una inhabilitación de por vida en caso de ser condenado.

Los opositores habían presentado en 2021 un proyecto para enmendar la ley de lesa majestad de Tailandia, que protege al rey y a su familia de las críticas y contempla una pena máxima de hasta 15 años por cada delito.

Sin embargo, la Comisión Nacional Anticorrupción (NACC) presentó en abril una denuncia ante el Tribunal Supremo contra los 44 políticos, algunos de ellos ya retirados, por supuestas "violaciones éticas".

El martes, la Fiscalía presentó ante el Tribunal Supremo los nombres de 17 testigos, entre ellos funcionarios del Parlamento y de la propia NACC, aunque está previsto que el primero de ellos declare a mediados de agosto.

Tailandía ha imputado a decenas de activistas por delitos de lesa majestad desde noviembre de 2020, momento en el que se retomaron por primera vez en más de dos años este tipo de acusaciones en base al artículo 112 del Código Penal, que incluye largas penas.