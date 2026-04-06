Comienza en México un paro indefinido de agricultores y transportistas contra la situación del campo

Archivo - Bloqueo de agricultores frente a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y transportistas mexicanos iniciarán este lunes un bloqueo en una veintena de estados con el que darán inicio a un paro nacional indefinido ante lo que describen como "respuestas positivas precisas frente a la grave situación que enfrenta el campo y el transporte de alimentos en el país", que incluye inseguridad en las carreteras y descontento con elementos del mercado, como la competencia de importaciones y el control de grandes empresas.

Así lo han presentado el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) en un comunicado conjunto en el que, además de la citada falta de las respuestas deseadas por parte de las autoridades, protestan entre otros elementos contra "importaciones desleales y de mala calidad", "control del mercado por grandes empresas que pagan barato al productor y venden caro al consumidor", incrementos en fertilizantes y combustible "derivado de la guerra" de Irán y "falta de financiamiento y apoyos suficientes".

Ante esta situación, ambas organizaciones han presentado hasta quince reclamaciones que giran en torno a la "seguridad en carreteras", como el "apoyo inmediato a viudas y huérfanos de compañeros caídos por la delincuencia organizada", así como esfuerzos gubernamentales para "detener ya las importaciones indiscriminadas" y lograr "precios justos", con propuestas como "una banca de desarrollo para el campo" y "una nueva política pública para el desarrollo de un modelo agroalimentario que haga viable y menos dependiente nuestra agricultura y alimentación".

"No estamos en contra del gobierno ni sus programas, pero los consideramos insuficientes", subrayan ambos gremios en un comunicado en el que niegan pedir dinero para sus organizaciones o dirigentes. "Estamos de acuerdo en que los actuales y futuros apoyos que se otorguen sean directos para los productores y sin intermediarios", han manifestado.

"El campo y el transporte son claves para el país y si estas actividades dejan de ser viables, las consecuencias las resentiremos todos", han alertado.