Comienza la votación en el Parlamento de Bangladesh para elegir al próximo presidente del país

Archivo - Imagen de archivo del Parlamento de Bangladesh durante una protesta. - Zabed Hasnain Chowdhury/SOPA Ima / DPA - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La votación para elegir al próximo presidente de Bangladesh ha comenzado este jueves en el Parlamento del país casi un mes después de que el jefe de Estado, Mohamed Shahabudin, presentara su dimisión alegando "problemas y complicaciones médicas" tras cumplir poco más de la mitad de su mandato y a tan solo unos meses del posible regreso al país de la ex primera ministra Sheij Hasina, que se encuentra exiliada en India.

El proceso ha comenzado a las 14.00 horas (hora local) y está previsto que continúe hasta las 17.00 horas para que los 350 diputados que conforman la Cámara, llamada Jatiya Sangsad, puedan ejercer su derecho a voto, según informaciones del diario 'The Daily Star'.

Shahabudin juró como presidente en abril de 2023 ante la entonces presidenta del Parlamento, Shirin Sharmin Choudhury. Shahabudin fue el candidato de la Liga Awami de Hasina, formación que se encontraba en el poder y que ha sido ilegalizada a raíz de las fuertes protestas en el marco de la Ley Antiterrorista.

Bajo el sistema parlamentario de Bangladesh, la Presidencia es en gran medida un cargo ceremonial dado que el poder ejecutivo reside en el cargo de primer ministro. Ahora, solo dos candidatos han sido elegidos para disputarse el cargo.

El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) ha nombrado a Mirza Fajrul Islam Alamgir, que parte como favorito para convertirse en el próximo presidente dado que la formación cuenta con más de dos tercios de la mayoría en la Cámara.

El orto candidato, elegido por la oposición, es Oli Ahmed, un antiguo miembro del Ejército que forma parte del partido islamista Jamaat-e-Islami.