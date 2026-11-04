La comisión electoral descarta "irregularidades" que comprometan la integridad de las legislativas en Israel

Ciudadanos de Israel votan en un colegio electoral de Bnei Brak durante las legislativas celebradas el 27 de octubre de 2026 (archivo) - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Central de Israel (CEC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este miércoles el fin de su análisis de los resultados elecciones y ha recalcado que no ha hallado nada que apunte a "irregularidades" que puedan poner en duda la integridad de los comicios legislativos celebrados el 27 de octubre.

"Concluye el operativo de supervisión. Se revisaron todas las solicitudes presentadas por las facciones y no se hallaron indicios de irregularidades que afectaran la integridad del proceso electoral", ha dicho el organismo en un comunicado publicado a través de redes sociales.

Así, ha manifestado que estos análisis "abarcaron todos los centros de votación mencionados en las solicitudes" y ha reiterado que "el informe del operativo no reveló anomalías ni hallazgos que sugirieran una vulneración de la integridad del proceso electoral o una alteración de los resultados".

"Los resultados electorales serán presentados hoy al presidente del Estado y publicados formalmente", ha destacado el CEC, que ha ahondado en que se han revisado las actas en más de 9.000 centros de votación --lo que equivale a cerca del 75% del total-- y se ha llevado a cabo un "examen exhaustivo" del material electoral y la documentación, incluyendo las papeletas de voto y los registros de electores".

En este sentido, ha apuntado que estos trabajos se han extendido durante los últimos seis días, "en turnos de mañana y tarde", con el objetivo de "garantizar que los resultados contabilizados y registrados reflejen con precisión la voluntad de los votantes, reafirmando el compromiso con la transparencia y la confianza pública".

El presidente del organismo, Noam Sohlberg, ha hecho hincapié en que durante estas labores "se examinó de forma minuciosa un número sin precedentes de mesas de votación" y ha agregado que "el alcance y precisión del operativo dan fe del firme compromiso del CEC con garantizar que se refleja la voluntad de los votantes con la mayor precisión posible".

Por su parte, el director general interino de la CEC, Denn Livne, ha remarcado que "cada consulta presentada por los partidos, las listas de candidatos y la población fue examinada en detalle", al tiempo que ha destacado que la revisión ha sido dada por terminada y se precederá a presentar al público "unos resultados minuciosamente examinados que reflejan fielmente su decisión en las urnas".

El presidium de la CEC ha procedido tras ello a aprobar los resultados de las elecciones, una votación en la que los representantes de Yesh Atid y Azul y Blanco han votado a favor y los de Likud y Shas se han abstenido, lo que ha llevado a Sohlberg a emitir el último voto para ratificarlos, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Tras la votación en este órgano, que está integrado por cinco miembros --Sohlberg y cuatro representantes de las cuatro principales facciones en el actual Parlamento israelí--, los resultados serán entregados a un comité más amplio con representación de otras formaciones, si bien las discusiones en su seno son generalmente simbólicas.

El proceso se está acercando así a sus últimas etapas en medio de los esfuerzos del Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y sus socios de coalición para intentar aplazar la aprobación de los resultados a partir de sus denuncias sobre supuestas irregularidades y fraude en la votación, que no han sido demostradas ni respaldadas por la revisión del CEC.

De esta forma, el organismo procederá ahora a entregar los resultados oficiales al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien deberá iniciar consultas este mismo miércoles con los líderes de los partidos para determinar a quién entrega el mandato para formar el próximo Gobierno, ante una compleja situación en la nueva Knesset, dado que ninguno de los dos principales bloques cuenta con una mayoría.

Los resultados dieron la victoria al Likud, que se habría hecho con 27 escaños, por los 21 del partido del opositor Gadi Eisenkot, Yashar. Sin embargo, al no contar ninguno de sus bloques con la mayoría --fijada en 61 asientos--, las opciones pasan ahora por un acuerdo con los partidos árabes --que suman 19 representantes-- o por una alianza derechista que excluya a los ultraortodoxos.