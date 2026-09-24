La Comisión Electoral de Israel inhabilita a todos los partidos árabes de cara a las elecciones

Archivo - Una bandera de Israel durante una manifestación. - Thomas Banneyer/dpa - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel ha inhabilitado a todos los partidos árabes de cara a las elecciones parlamentarias previstas para el próximo mes de octubre, una medida que afecta de forma directa también a varios diputados opositores y que queda ahora en manos del Tribunal Supremo.

Las formaciones afectadas son la Lista Árabe Unida (Raam), encabezada por el diputado Mansur Abbas; la Lista Conjunta, liderada por Yusef Yabarin; los partidos Balad/Tajammu', Hadash y Taal. A ellos se suman Ofer Cassif, un diputado opositor del Partido Comunista Israelí, inhabilitado por negar la existencia de Israel como un "Estado judío y democrático", y Sami abú Shehadé.

El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, ha anunciado en un comunicado que ha presentado sendos recursos ante el Supremo y ha afirmado que se encargará de su representación legal ante la corte, que tiene previsto examinar los casos la próxima semana.

"Estas decisiones demuestran una vez más que se trata de un proceso arbitrario, provocador y racista, carente de un debido proceso legal. La CEC ha llevado a cabo un proceso político ilegítimo destinado a perseguir ideas que la mayoría no acepta y el cual ha culminado con la inhabilitación de toda la representación palestina en la Knesset israelí", ha indicado el grupo de abogados en referencia al Parlamento israelí.

"La CEC aprobó todas las mociones de inhabilitación, a excepción de una moción presentada por separado únicamente contra Balad/Tajammu', la cual rechazó por motivos de procedimiento. Adalah representó a todas las listas de partidos políticos y a los candidatos individuales ante la CEC, y los representará frente a estas decisiones ante el Tribunal Supremo, que tiene previsto examinar los casos la próxima semana.

No obstante, la comisión ha decidido rechazar con 21 votos a favor y tres en contra la inhabilitación del partido Sionismo Religioso del ultraderechista Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel. La petición para que fuera vetado --junto a su compañero de fórmula, el partido Zehut-- de la carrera electoral fue presentada por el Instituto Zulat de Igualdad y Derechos Humanos, que buscaba dejarlo fuera por incitación al racismo.

Algunos de estas medidas eran esperadas por estos partidos dada la naturaleza del comité, integrado por representantes de los propios partidos de la Knesset. Ahora, será el Supremo el que tendrá que tomar la decisión final, si bien es poco probable que se ratifique, habida cuenta del criterio generalmente estricto de la corte a la hora de tomar este tipo de decisiones.