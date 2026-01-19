La Comisión Electoral de Kosovo ordena el recuento completo de las elecciones por discrepancias en los votos

Archivo - Bandera de Kosovo - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central (KQZ) de Kosovo ha ordenado este lunes realizar un recuento completo de las elecciones anticipadas que se celebraron en diciembre en medio del bloqueo político, que dieron la victoria al partido del actual primer ministro, Albin Kurti, ante discrepancias en los votos.

El organismo ha optado por "el recuento de todos los colegios electorales en 28 municipios", tras las sospechas de manipulación de votos, que han llevado a la destitución de los representantes de partidos políticos de la ciudad de Prizren, ubicada en el sur de Kosovo.

El presidente de la Comisión Electoral, Kreshnik Radoniqi, que ha anunciado estas dos medidas, ha indicado que las conclusiones se remitirán a la Fiscalía kosovar y ha asegurado que ofrecerán "plena cooperación institucional en el proceso de investigación", según reza un comunicado.

Esta medida llega días después de que dicho ente decidiera comenzar un recuento completo en diez municipios de Kosovo, mientras que en los restantes 28 solo se contaría el 10% de los colegios electorales. Tras la decisión de este lunes, todos los colegios electorales (un total de 2.557) se incluirán en el nuevo conteo.

De hecho, Radoniqi ha explicado que las conclusiones preliminares apuntan a que los votos a los candidatos durante el recuento presentan un "alto grado de inexactitud".

La Fiscalía General del Estado está supervisando el proceso de recuento de los resultados electorales tras identificar discrepancias en los votos. La coordinadora nacional para las elecciones, Laura Pula, ha solicitado a fiscales jefes de todos los municipios que recopilen "la información necesaria y a obtener las pruebas pertinentes que puedan demostrar la comisión de cualquier delito relacionado con el proceso electoral".

El Ministerio Público, a través de un comunicado publicado en redes sociales, se ha mostrado "comprometido con la protección del voto libre de los ciudadanos" y ha prometido "investigar cualquier caso en el que sospeche que los votos han sido mal utilizados, falsificados de cualquier forma y por cualquier persona".

Durante la jornada, Pula ha recibido en Pristina al jefe de la misión de la Unión Europea por el Estado de derecho en Kosovo, Giovanni Pietro Barbano, a quien ha trasladado la labor de la Fiscalía "en la protección del derecho al voto de los ciudadanos" kosovares y le ha explicado las investigaciones preliminares "sobre la discrepancia de votos".

La cita en las urnas, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2025, dio la victoria al partido gubernamental Vetevendosje (Movimiento para la Autodeterminación), que obtuvo casi la mitad de los votos escrutados, mejorando su resultado de los comicios de febrero y asegurándose los escaños suficientes para gobernar en solitario.