La Comisión Electoral rusa avala la participación en las legislativas de un partido contrario a la guerra de Ucrania

Archivo - Presidente del partido ruso Yabloko, Nikolai Ribakov. - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia ha autorizado al partido socioliberal Yabloko a presentarse a las próximas elecciones legislativas que se celebran entre el 18 y el 20 de septiembre, siendo así la única fuerza política que ha hecho campaña de manera abierta por el fin de la guerra en Ucrania.

"Por primera vez en cinco años, los ciudadanos rusos tienen ahora una oportunidad real de votar por la paz y la libertad, de apoyar legal y seguramente un acuerdo de alto el fuego", ha celebrado Nikolai Ribakov, uno de los presidentes de este partido, fundado en 1993 y partidario de la integración con Europa.

Ribakov ha destacado en un mensaje en redes sociales que la comisión electoral ha aceptado "por unanimidad" incluir la lista de Yabloko a estas elecciones a la Duma Estatal y ha agradecido a todos los que han creído en el partido "y en un futuro pacífico y libre para Rusia".

La CEC ha confirmado un listado de 269 candidatos, según ha precisado la secretaria del organismo, Natalia Budarina, si bien están siendo analizadas otras reclamaciones de este y otros partidos para ampliar las listas. Hasta la fecha, se han inscrito nueve formaciones de las once que habían solicitado presentarse.

No obstante, Ribakov no podrá presentarse a estas elecciones tras ser inhabilitado por "delitos de extremismo" en relación a las muestras de apoyo y las condolencias que ofreció públicamente por la muerte del opositor Alexei Navalni.

No obstante, Yabloko dista mucho de suponer una amenaza política de primera orden para el presidente ruso, Vladimir Putin que bien pueden haber aprovechado la ocasión para dotar cierta pátina de pluralismo a unos comicios que no harán más que certificar, previsiblemente, la mayoría parlamentaria del partido Rusia Unida.

Yabloko sustituye a otras figuras de la oposición más conocidas a las que se les ha prohibido presentarse a estas elecciones, como es el caso de Boris Nadezhdin, quien retó a Putin en la presidenciales de 2024, inhabilitado ahora también por "delitos de extremismo" por compartir contenido en redes sociales de Navalni.

Los rusos acuden entre el 18 y el 20 de septiembre a las urnas para renovar la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal, en unas elecciones en las que, por primera vez, podrán participar electores de los territorios ucranianos que han sido ocupados durante la invasión lanzada en octubre de 2022.