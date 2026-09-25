La Comisión Electoral de Rusia confirma la victoria del partido de Putin en las elecciones parlamentarias

Imagen de archivo de las elecciones en Rusia. - Vladislav Nekrasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia ha confirmado este viernes la victoria de del oficialista Rusia Unida, el partido del presidente del país, Vladimir Putin, en el marco de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado fin de semana.

La presidenta de la CEC, Ela Pamfilova, ha indicado que la formación se ha hecho finalmente con 349 escaños en la Duma --la Cámara Baja del Parlamento ruso--, de un total de 450. Así, ha afirmado que el Partido Comunista ha obtenido un total de 37 eswcaños, mientras que el Partido Liberal Democrático se ha hecho con 23.

Por otra parte, Rusia Justa se ha hecho con 17 escaños y Rodina (también conocido como Patria-Unión Patriótica Nacional) con uno solo, tal y como ha indicado antes de indicar que la participación se sitúa en el 59,8%, con más de 67,4 millones de votantes. "Es un número récord que no se registraba desde hace tres procesos electorales", ha declarado.

Asimismo, ha especificado que unas 7 millones de personas han votado a distancia o de forma electrónica.

ATAQUES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

Las autoridades han lamentado que al menos seis miembros de la comisión han fallecido en el marco del proceso electoral por los ataques perpetrados contra territorio ruso por parte de las fuerzas ucranianas durante el día de la votación y los días previos.

Pamfilova ha explicado, a su vez, que 75 centros de la CEC han sido destruidos durante el mismo periodo de tiempo en un total de once regiones. "Como resultado de los ataques con drones y misiles. (...) Se trata de ataques deliberados", ha lamentado.