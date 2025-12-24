La Comisión Europea condena el veto de EEUU a cinco ciudadanos europeos, entre ellos el excomisario Thierry Breton

Archivo - El excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton. - Christophe Licoppe/European Comm / DPA - Archivo

BRUSELAS 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha condenado este miércoles la decisión de Estados Unidos de vetar la entrada al país a cinco ciudadanos europeos, entre los que se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, y ha defendido la libertad de expresión.

"Es un derecho fundamental en Europa y un valor compartido con Estados Unidos en todo el mundo democrático. La UE es un mercado único abierto y basado en normas, y cuenta con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con sus valores democráticos y compromisos internacionales", ha indicado el Ejecutivo europeo en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que las normas europeas para la gestión de plataformas digitales "garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas sin discriminación". Por ello, ha solicitado "aclaraciones pertinentes" a las autoridades estadounidenses.

"En caso necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas", ha zanjado.

El Departamento de Estado estadounidense ha acusado a Breton --que también fue ministro de Economía de Francia-- de "censurar" a las plataformas digitales estadounidenses y "coaccionarlas para censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo".