El comisionado para la paz de Colombia afirma que el líder guerrillero 'Iván Márquez' está vivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alto comisionado para la paz del Gobierno de Colombia, Otty Patiño, ha dicho este jueves que el líder guerrillero Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', está vivo, tras especulaciones esta semana sobre su supuesta muerte durante una operación quirúrgica por unas lesiones producidas por un atentado en 2022.

"Recibí versiones de otras partes donde me dicen que está vivo. Sí, está vivo", ha confirmado Patiño, quien ha calificado esta fuente de "altamente confiable", en declaraciones a los medios en los márgenes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se celebra estos días en Cali.

No obstante, posteriormente ha matizado que si bien no puede afirmar "rotundamente" que esté vivo, su fuente sostiene que todas estas informaciones son "una especulación" y "que no hay confirmación de que esté muerto".

"Mi fuente no es venezolana, es una fuente altamente confiable", ha dicho, en esta ocasión, en declaraciones para el periódico 'El Tiempo'. A su vez, ha trasladado que el Gobierno ha reaccionado "con tranquilidad" a la noticia.

En la víspera, el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, informó de que las autoridades venezolanas les transmitieron que "no tienen ninguna información" sobre esta muerte del jefe de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.

No es la primera vez que se rumorea sobre su muerte después de que las posiciones que la guerrilla tiene en territorio venezolano cerca de la frontera de Colombia fuera bombardeado en 2022 por el Ejército, si bien en mayo en 2024, tras meses de especulaciones, reapareció.

De acuerdo con la guerrilla, 'Márquez' salió ileso de aquel ataque. Meses después, Patiño reveló que sufrió importantes heridas por un paquete bomba. Esta intervención médica a la que se habría sometido sin éxito, estaba relacionada con las heridas que sufrió, que son la pérdida de un ojo y una mano.

Descontento con cómo se estaban aplicando los acuerdos de La Habana de 2016 , 'Márquez' decidió retomar la lucha armada en agosto de 2019 junto a otros ilustres guerrilleros como Seuxis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich'; Henry Castellanos, conocido como 'Romaña'; y Hernán Darío Velásquez 'El Paisa', quien han ido muriendo en combate durante estos años.

'Márquez' ha buscado ese acercamiento con el Gobierno, incapaz ya no solo de enfrentarse al Ejército, sino a otros grupos armados, como la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, que considera traidores a Segunda Marquetalia por estar formada por esos guerrilleros que firmaron la paz en la capital cubana.