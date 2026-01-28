Condenada a 20 meses de cárcel la ex primera dama de Corea del Sur por corrupción

Archivo - La ex primera dama sucoreana Kim Keon Hee - Europa Press/Contacto/NEWSIS - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este miércoles a un año y ocho de meses de prisión a la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, por un delito de tráfico de influencias tras haber aceptado regalos por parte de la Iglesia de la Unificación.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha fallado de este modo al considerar demostrado que Kim conspiró entre abril y julio de 2022 con el chamán Jeon Seong Bae, según recoge 'The Korea Times', para recibir artículos de lujo por parte de este grupo religioso también conocido como la Secta Moon.

Sin embargo, la ex primera dama ha sido absuelta de las acusaciones de haber favorecido a la exdiputada Kim Young Sun, del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022, a cambio de sondeos favorables a su marido Yoon en las presidenciales de ese año; así como de haber manipulado el precio de las acciones de la empresa Deutsch Motors para obtener alrededor de 570.000 dólares (más de 475.000 euros) en ganancias ilícitas.

Kim, que lleva en prisión desde agosto de 2025, ha visto así reducida su pena de cárcel con respecto a los 15 años que pedía para ella la Fiscalía por el conjunto de los cargos.

La sentencia llega después de que el expresidente Yoon haya sido condenado a cinco años de prisión, tras ser declarado culpable de obstrucción a la justicia, abuso de poder y falsificación de documentos, en el primer fallo por la declaración de la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después.