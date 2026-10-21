Condenada a cuatro años de cárcel por "conspiración contra el Estado" la líder de un partido en Túnez

Kais Saied - Tunisian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal militar de Túnez ha condenado este miércoles a cuatro años de prisión a la política Olfa Hamdi, detenida el pasado febrero por un supuesto delito de conspiración contra la seguridad del Estado.

El Tribunal Militar Permanente de Túnez ha condenado asimismo a la líder de La Tercera República, partido que fundó en 2022, a pagar una multa de 80.000 dinares (más de 23.800 euros), según informa la emisora tunecina Mosaique FM.

La política e ingeniero de profesión ha sido condenada por un delito de "conspiración contra la seguridad del Estado" y otros delitos militares, si bien el pasado marzo ya recibió una pena de dos años de cárcel por una acusación similar, ha informado su abogado, Akram Moussa.

Hamdi, de doble nacionalidad tunecina-estadounidense, fue detenida el pasado febrero en el aeropuerto internacional de Túnez-Cartago, y trasladada a la prisión de Manuba por delitos que incluyen "insultar al jefe de Estado", Kais Saied.

Tras su paso por la aerolínea tunecina Tunisair como consejera delegada, anunció su intención de presentarse como candidata a las presidenciales de 2024 con 36 años, pero las autoridades electorales estipularon poco antes los 40 años como edad mínima para concurrir a los comicios.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace años las acciones de Saied y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas por cargos de corrupción o terrorismo.

Túnez, considerado como uno de los pocos ejemplos de éxito democrático tras el estallido de la 'Primavera Árabe', ha sufrido durante el último lustro un retroceso en derechos y libertades que ha sido achacado al presidente, lo que ha llevado a sus críticos a trazar paralelismos con Zine el Abidine ben Alí, quien gobernó el país de 1987 a 2011.