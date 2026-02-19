Condenada a diez años de cárcel en Irán una pareja de británicos por cargos de "espionaje"

Archivo - Bandera de Irán en la capital del país, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

Una pareja de ciudadanos británicos detenida en Irán en enero de 2025 ha sido condenada a diez años de prisión por cargos de "espionaje", según ha confirmado su familia, una sentencia inmediatamente criticada por la ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado oficialmente sobre el veredicto.

Lindsay y Craig Foreman fueron arrestados durante un viaje en motocicleta alrededor del mundo y posteriormente imputados por espionaje. La pareja, que se encuentra detenida en la prisión de Evin de la capital, Teherán, ha rechazado las acusaciones.

"Mis padres han sido ahora sentenciados a diez años de cárcel tras un juicio que duró tres horas y en el que no pudieron presentar un abogado defensor", ha dicho Joe Bennett, hijo de la pareja, en declaraciones a ITV News. "Han rechazado las acusaciones. No hemos visto pruebas que respalden los cargos por espionaje", ha señalado.

"Nos indicaron previamente que, si había una sentencia, tendrían lugar nuevas acciones. Esperamos que el Gobierno británico actúe de forma decisiva y use todas las vías posibles para lograr su liberación", ha manifestado Bennett, quien ha recalcado que su familia está "profundamente preocupada" por la sentencia y la "falta de transparencia" de todo el proceso.

Por su parte, Cooper ha incidido en que "esta sentencia es absolutamente atroz y totalmente injustificable". "Seguiremos este caso de forma incansable ante el Gobierno iraní hasta que Craig y Lindsay Foreman regresen sanos y salvos a Reino Unido y se reúnan con su familia", ha prometido.

La sentencia ha llegado tras una comparecencia de la pareja en octubre frente al juez Abolqasem Salavati, de un tribunal revolucionario de Teherán, quien se encuentra sancionado por Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por su presunto papel en abusos de los Derechos Humanos durante los procesos judiciales en Irán.

El Gobierno británico mantiene una advertencia de viaje a Irán debido al "riesgo significativo de arresto, interrogatorio o detención", tras la detención de decenas de extranjeros y personas con doble nacionalidad por cargos de espionaje y relacionados con la seguridad. "El Ejecutivo británico no podrá ayudar si sufre dificultades en Irán", alerta.