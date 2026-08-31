Condenada a dos años de cárcel por corrupción la líder de la Iglesia de la Unificación de Corea del Sur

Archivo - Un policía junto a varias vallas en la capital de Corea del Sur, Seúl (achivo) - Europa Press/Contacto/Simon Shin - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este lunes a dos años de cárcel a la líder y cofundadora de la Iglesia de la Unificación de Corea del Sur, Han Hak Ja, por un caso de corrupción que incluye la entrega de sobornos a la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha declarado culpable a la acusada, de 83 años, de estar involucrada en la entrega de regalos de lujo a Kim y de entregar fondos a un exparlamentario, en violación de la ley anticorrupción del país, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Así, ha considerado probado que Han estuvo involucrada en el regalo en julio de 2022 de un collar y un bolso a Kim a cambio de la entrega de favores para la organización religiosa, actividades que fueron llevadas a cabo a través de un intermediario.

Han ha sido además condenada por su papel en la entrega en enero de 2022 de cien millones de wones (cerca de 62.930 euros) al entonces parlamentario Kewon Seong Dong, del Partido Popular del Pueblo (PPP), también a cambio de obtener favores en favor de la organización en caso de que Yoon se hiciera con la reelección en las elecciones celebradas ese año, algo que logró.

Por otra parte, el tribunal ha sentenciado a Han y otros altos cargos de la organización religiosa por donaciones políticas irregulares por valor de 144 millones de wones (unos 90.620 euros) en marzo de 2022, si bien ha absuelto a la líder del grupo de los cargos de malversación vinculados a estos fondos, sacados de la propia Iglesia de la Unificación de Corea del Sur.

La corte ha rechazado además los cargos contra Han de la malversación de 787 millones de wones (alrededor de 495.255 euros) en fondos de la iglesia para financiar las campañas de políticos en Nepal y Senegal, entre mayo y julio de 2022, argumentando que estos cargos recaen fuera de su mandato, por lo que no puede pronunciarse al respecto.

Han fundó en 1954 junto a su marido, el fallecido reverendo Sun Myung Moon, un movimiento espiritual presente en más de un centenar de países de todo el mundo y que recientemente volvió a adquirir especial prominencia a raíz del asesinato en julio de 2022 del ex primer ministro japonés Shinzo Abe a manos de Tetsuya Yamagami, que culpó a la iglesia --con la que el fallecido exmandatario mantenía ciertos vínculos de afinidad--, de haber arruinado a su familia.