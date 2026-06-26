Condenada a siete años de prisión la ex primera dama de Corea del Sur Kim Keon Hee por corrupción

Archivo - El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol y la ex primera dama del país, Kim Keon Hee. - -/yonhap/dpa - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Corea del Sur ha condenado este viernes a sieste años de prisión a la ex primera dama Kim Keon Hee por aceptar regalos de lujo a cambio de puestos de trabajo y favores empresariales, lo que se suma a una sentencia anterior impuesta en su contra también por corrupción.

El Tribunal de Distrito de Seúl, la capital del país, ha indicado que la mujer del expresidente destituido Yoon Suk Yeol --condenado a cadena perpetua por la declaración de la ley marcial a finales de 2024-- ha hallado indicios de que Kim habría estado aceptando todo sobornos de este tipo.

El fiscal especial a cargo del caso, Min Joong Ki, había solicitado siete años y medio de cárcel en su contra al considerar que la ex primera dama utilizó deliberadamente su estatus oficial para realizar estas transacciones personales y enriquecerse, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

La Justicia dictaminó en abril que había estado implicada, además, en un entramado que incluye la manipulación de precios, la aceptación de regalos de lujo procedentes de la Iglesia de la Unificación, considerada una secta, y en delitos de tráfico de influencias. Entonces, los fiscales solicitaron 15 años de prisión en su contra, si bien fue condenada a cuatro años de cárcel.

Kim fue hallada culpable de conspirar entre abril y julio de 2022 con el chamán Jeon Seong Bae para recibir artículos de lujo por parte del grupo religioso, también conocido como la Secta Moon. Sin embargo, la ex primera dama fue absuelta de las acusaciones de haber favorecido a la exdiputada Kim Young Sun, del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022, a cambio de sondeos favorables a su marido en las presidenciales de ese año.