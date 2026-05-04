Condenada a tres años de prisión condicional una eurodiputada y antigua socia del primer ministro checo Babis

El primer ministro checo, Andrej Babis - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de República Checa ha condenado este lunes a la eurodiputada Jana Nagyová, ex mano derecha del primer ministro checo Andrej Babis, a tres años de prisión condicional por la presunta malversación de alrededor de dos millones de euros de fondos de la Unión Europea.

La eurodiputada por el partido conservador populista ANO (Sí) ha sido condenada, asimismo, a pagar una multa de 500.000 coronas checas (unos 25.000 euros), si bien su defensa ha recurrido ya la sentencia, según han informado la agencia de noticias checa CTK y Radio Prague International.

El dictamen llega después de que la Fiscalía haya acusado a Nagyová, de 55 años, de haber obtenido de forma fraudulenta alrededor de dos millones de euros en subvenciones de la Unión Europea mientras era directora del complejo turístico de lujo 'Capí hnízdo' y, por tanto, de perjudicar los intereses financieros de Bruselas. Los fondos estaban destinados a pequeñas y medianas empresas, y no a una gran corporación.

Originalmente por este caso debía ser juzgado el propio Babis, pero la Cámara Baja del Parlamento checo ha rechazado levantar su inmunidad quedando suspendido así el proceso contra el primer ministro.

El dirigente, que ya ocupó el cargo de primer ministro entre 2017 y 2021, ha negado reiteradamente las acusaciones, alegando que durante el período en el que ocurrieron los hechos denunciados, él había transferido sus acciones del complejo turístico a dos de sus hijos y a un cuñado.

Babis, que lidera desde diciembre del pasado año un Gobierno de coalición formado por ANO, Libertad y Democracia (SPD); y el euroescéptico Motoristas, se ha visto obligado a ceder su consorcio agroindustral Agrofert a un fondo fiduciario para cumplir con los requisitos legales destinados a evitar conflictos de intereses.