Condenadas a muerte en Vietnam once personas por su participación en un entramado de narcotráfico

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Vietnam. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Vietnam ha condenado a muerte este jueves a un total de once personas por su implicación en un gran entramado de narcotráfico, uno de los mayores registrados en el país y que se enmarca en una investigación que comenzó en el año 2023 cuando varias auxiliares de vuelo fueron detenidas por transportar estupefacientes ocultos en tubos de pasta de dientes.

El Tribunal Popular de Ho Chi Minh ha dictaminado así que once de los imputados por este caso sean condenados a la pena capital, mientras que otros 20 han sido condenados a cadena perpetua. En total, el caso ha salpicado a 227 personas, según informaciones del diario vietnamita 'VnExpress'.

Durante el proceso, varios de los acusados han admitido haber cometido los delitos, relacionados con el descubrimiento de más de 10 kilogramos de drogas que transportaban cuatro azafatas de la compañía Vietnam Airlines y que fueron incautadas en el aeropuerto Tan Son Nhat de Ho Chi Minh.

No obstante, posteriormente se hallaron indicios de que las auxiliares de vuelo habían transportado los estupefacientes sin tener conocimiento de ello, pero el caso permitió a los investigadores descubrir una gran red de tráfico de drogas --principalmente éxtasis y ketamina-- y contrabando internacional.

Así, los miembros de la red utilizaron plataformas de mensajería encriptada, cuentas bancarias registradas a nombre de terceros y servicios de entrega para distribuir las drogas en el sur de Vietnam.