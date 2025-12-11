Condenado a 14 años de prisión un exjefe de la Inteligencia de Pakistán por violar la Ley de Secretos

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

Un tribunal militar de Pakistán ha condenado este jueves a 14 años de prisión a un antiguo jefe de la Inteligencia del país por violar la Ley de Secretos y cometer "otros delitos" en el marco de una caso que se ha alargado durante más de un año.

"El acusado ha sido juzgado por cuatro cargos relacionados con sus actividades políticas, la violación de la Ley de Secretos en detrimento de la seguridad y el interés del Estado, el abuso de autoridad y la mala gestión de recursos", ha indicado el Ejército paquistaní en un comunicado.

El exmilitar ha sido identificado como Faiz Hamid, un general retirado que estuvo al frente de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia entre los años 2019 y 2021. "Tras un procedimiento largo y laborioso, el acusado ha sido hallado culpable de todos los cargos y condenado a una pena de 14 años de riguroso encarcelamiento", recoge el texto.

Asimismo, ha destacado que el acusado ha contado con "todos los derechos legales" establecidos por la legislación paquistaní y un equipo legal "elegido a su gusto". "Tiene derecho a presentar una apelación si lo considera pertinente", ha afirmado.

"Los casos abiertos en su contra por presunta implicación en actos de agitación política para generar inestabilidad están siendo abordados de forma independiente", ha zanjado.