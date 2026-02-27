Condenado a 24 años de cárcel un ex primer ministro de Túnez por su supuesto papel en el reclutamiento de terroristas

Archivo - Manifestación en apoyo al ex primer ministro de Túnez Alí Laarayed (archivo) - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha condenado este vieres a 24 años de cárcel al ex primer ministro Alí Laarayed, acusado de estar implicado en una red para enviar a yihadistas al extranjero, después de un proceso de apelación en el que ha visto su sentencia reducida en diez años.

La corte ha dictado además penas de 22 años de cárcel contra un antiguo responsable de la Brigada de Protección Aérea y tres años de prisión contra el antiguo portavoz de la organización terrorista Ansar al Sharia, Seifedín Rais, tal y como ha recogido la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.

Asimismo, han sido condenadas otras tres personas, quienes, junto con el resto de sentenciados, estarán bajo vigilancia administrativa durante cinco años una vez que salgan de prisión. Las penas son menores que las anunciadas en primera instancia en mayo de 2025, cuando los imputados recibieron sentencias de entre 18 y 36 años entre rejas.

Laarayed es una importante figura en el seno del partido islamista Ennahda y llegó a ser ministro del Interior antes de ser nombrado primer ministro. La formación era la predominante en el Gobierno y presidía en Parlamento cuando el actual mandatario, Kais Saied, dio un autogolpe disolviendo en 2021 estos organismos para arrogarse todas las competencias.

Por otra parte, otro tribunal tunecino ha condenado también en rebeldía a doce años de cárcel por corrupción al magnate de los medios de comunicación y antiguo candidato a la Presidencia de Túnez Nabil Karui, así como a su hermano, Ghazi Karui, según ha informado la emisora tunecina Mosaique FM.

Karui, propietario de la cadena de televisión Nessma TV, quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2019, en las que se impuso el actual mandatario. El magnate fue liberado días antes de la segunda vuelta tras su arresto por supuesto blanqueo y evasión de impuestos, en medio de denuncias de sus seguidores por un intento de silenciarle por sus críticas al Gobierno.