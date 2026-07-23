Condenado a cadena perpetua el asesino de la congresista de Minnesota Melissa Hortman y su marido

Archivo - El fiscal federal Joseph H. Thompson informa sobre los cargos contra Vance Boelter - Europa Press/Contacto/Elizabeth Flores - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal ha sentenciado a Vance Boelter a dos cadenas perpetuas consecutivas de más de 40 años tras declararse culpable hace un mes de seis cargos por el asesinato en junio de 2025 de la máxima representante demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y de su marido.

La condena se produce después de que Boelter se declarara culpable de seis cargos --entre ellos acoso, asesinato y uso ilegal de armas-- para evitar la pena de muerte y aceptara la pena máxima que se le podía imponer por el doble asesinato, así como por el tiroteo contra el senador John Hoffman y a su esposa Yvette, que afectó también a su hija Hope, según ha informado la cadena ABC News.

Boelter, que trabajaba para una empresa de seguridad, se puso un uniforme táctico de policía y acudió al domicilio de Hortman aquel 14 de junio de 2025 con un falso vehículo de patrulla policial. Mark Hortman, su esposo, abrió la puerta y recibió varios disparos mortales. La congresista intentó huir hacia la planta de arriba, si bien fue alcanzada por el arma homicida.

Tras matar al matrimonio Hortman, Boelter se enzarzó en un tiroteo con agentes policiales y se dio a la fuga. Más pronto aquella noche, el ya condenado visitó la casa de los Hoffman y disparó contra el senador y su esposa, dejándolos gravemente heridos, e intentó herir igualmente a su hija.

Las investigaciones apuntan a que se personó en el domicilio de otros dos políticos, si bien nadie respondió a la puerta. El condenado fue arrestado unas 40 horas después de matar al matrimonio Hortman en un campo cerca de su casa en Green Isle, ciudad ubicada en el estado estadounidense de Minnesota.

Boelter también enfrenta cargos estatales por homicidio, suplantación de identidad de un agente policial y crueldad animal después de que el perro de la familia Hortman resultara gravemente herido durante los tiroteos y fuera sacrificado.

El fiscal federal para el distrito de Minnesota, Joseph H. Thompson, informó en junio de 2025 de que Boelter tenía una lista de 45 representantes estatales y federales en una libreta manuscrita entre los que figuraba el de la propia Hortman.