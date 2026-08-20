Condenado a cadena perpetua el fundador del gigante chino Evergrande por fraude

Xu Jiayin, fundador y antiguo presidente de Evengrande, tras ser condenado. - Europa Press/Contacto/Shenzhen Intermediate People

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la ciudad china de Shenzhen, en el sur del país, ha condenado este jueves a cadena perpetua al fundador y expresidente del gigante inmobiliario Evergrande, Hui Ka Yan, también conocido como Xu Jiayin, por "múltiples delitos combinados", entre ellos fraude.

La Justicia ha avalado que Hui sea despojado de su derecho a ejercer la política de por vida y que se confisquen todos sus bienes después de que se declarara culpable en abril de los cargos que se le imputaban, que también incluyen malversación de fondos y sobornos.

La empresa ha sido multada con 8.820 millones de yuanes (1.100 millones de euros), mientras que su filial operativa en la China continental, Hengda Real Estate, ha sido multada con 7.000 millones de yuanes (unos 890 millones de euros), según informaciones del diario 'South China Morning Post'.

Esto supone una de las mayores multas impuestas por los tribunales chinos contra una empresa que vio inflados sus activos y ocultó sus deudas, tal y como se desprende de los documentos judiciales.

Xu, de 67 años, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Asia antes de que la empresa se desplomara y se encontraba bajo arresto domiciliario desde finales de 2023. Junto a él han sido condenados ahora otros 56 acusados a penas de entre uno y 18 años de prisión. Entre ellos se encuentran cinco antiguos altos cargos de la compañía.