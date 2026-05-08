Condenado a cadena perpetua el responsable del atentado en 2025 contra un acto proisraelí en Boulder, Colorado

Archivo - La escena del ataque contra un grupo de personas en un evento proisraelí en el centro comercial de Pearl Street, en Boulder, Colorado. - Colorado Sun via ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Justicia estadounidense ha condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Mohamed Sabry Soliman, responsable del atentado en junio de 2025 contra un acto proisraelí en apoyo a los secuestrados de la Franja de Gaza en Boulder, Colorado, tras declararse culpable a nivel estatal.

"El acusado pasará el resto de su vida en una prisión estatal o federal sabiendo que destruyó la vida de personas inocentes y maravillosas", ha explicado en una rueda de prensa posterior al juicio el fiscal del distrito de Boulder, Michael Dougherty.

Mohamed Sabry Soliman, de origen egipcio, se ha declarado culpable de más de 100 cargos estatales por el ataque, que se saldó con la muerte de una mujer de 82 años, Karen Diamond, que resultó herida y murió posteriormente mientras permanecía ingresada en el hospital.

Otra docena de personas resultaron heridas. El hombre --que también enfrenta 16 cargos a nivel federal de los que se ha declarado no culpable-- vivía en Colorado Springs junto a su familia tras llegar a Estados Unidos con un visado de turista que ya había caducado. Había solicitado el asilo en septiembre de 2022.

Soliman atacó con un "lanzallamas casero" y varios cócteles molotov a los asistentes a un acto por los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza, un ataque que llevaba planeando desde hace más de un año, a la espera de que su hija se graduara.

El hombre confesó durante los interrogatorios que buscó cómo preparar el líquido inflamable en YouTube y que su objetivo era específicamente el grupo Corre por Sus Vidas, una organización que convoca recurrentemente actos por todo Estados Unidos para concienciar sobre los rehenes israelíes.