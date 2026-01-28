Condenado a cárcel por corrupción y fraude el líder sandinista Bayardo Arce

Archivo - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. - Europa Press/Contacto/Jairo Cajina - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Nicargua ha condenado este martes al líder sandinista Bayardo Arce con una pena de cárcel, de la que no ha precisado duración, al declararlo culpable de blanqueo de capitales y fraude al Estado por un valor de más de 2,7 millones de dólares (2,2 millones de euros).

"Se declara la responsabilidad penal de los acusados Bayardo Arce y (el asistente de este) Ricardo Bonilla por el delito de lavado de activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua", reza la sentencia difundida en redes sociales.

La Procuraduría General de Justicia ha dictaminado de este modo al considerar que tanto Arce como Bonilla "participaron de forma concertada y continuada" en el uso de "fondos provenientes de defraudación tributaria, utilizando múltiples sociedades mercantiles, cuentas bancarias y operaciones financieras destinadas a disimular el origen y destino del dinero, afectando gravemente la transparencia del sistema financiero nacional y los intereses patrimoniales del Estado".

En particular, el organismo vincula a Arce y a Bonilla con "49 sociedades, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos provenientes de la evasión fiscal sistémica", así como con el reclutamiento de personas para "figurar como socios fachadas" de las empresas bajo dirección de Arce y Bonilla para "ocultar a (sus) verdaderos beneficiarios".

"Las conductas acreditadas no constituyen hechos aislados, sino una operatividad financiera compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos que los acusados produjeron hasta por 2,7 millones de dólares y 82,3 millones de córdobas nicaragüenses (1,8 millones de euros)", concluye la sentencia.

Arce permanece detenido en una cárcel de Managua desde julio de 2025. Fue diputado en el Parlamento nicaragüense por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante diez años consecutivos, de 1997 a 2007, cuando fue nombrado asesor económico del presidente, Daniel Ortega.