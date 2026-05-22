Condenado en Georgia a dos años y medio de prisión el opositor Levan Jabeishvili por ofrecer sobornos

Archivo - Imagen de archivo de una protesta en Georgia. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Georgia ha condenado este viernes a dos años y medio de prisión al opositor Levan Jabeishvili, expresidente del opositor Movimiento Nacional Unido, por ofrecer sobornos a agentes y funcionarios del Gobierno y planear actos de "sabotaje" contra "estructuras estatales para debilitar al país".

El juez Irakli Khuskivadze ha anunciado el veredicto tras un juicio que se inició a raíz de la emisión de un programa de televisión en el que el político prometió pagar 200.000 dólares (unos 172.000 euros) a agentes que se negaran a obedecer órdenes o a proporcionar información relacionada con sus actividades oficiales.

Los fiscales pedían una pena de hasta siete años de prisión por ofrecer estos sobornos e "incitar al derrocamiento del poder estatal", según informaciones del portal News Georgia. No obstante, sus abogados han insistido en todo momento en que los cargos presentados eran "absurdos" e insistieron en que las acciones del opositor "no constituían delito alguno".

En septiembre de 2025, el ex fiscal general Murtaza Zodelava fue condenado a nueve meses de prisión tras ser detenido junto al propio Jabeishvili. Fue acusado de obstruir una investigación oficial por haber escondido el móvil de Jabeishvili en el marco de las pesquisas y registros por parte de las fuerzas de seguridad.

De momento, Zodelava se encuentra en prisión cumpliendo otra condena a siete años de cárcel por organizar las fuertes protestas de octubre de 2025 contra el Gobierno, que llevaron a una multitud a tratar de irrumpir en el palacio presidencial.