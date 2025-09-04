Condenado a más de 13 años de cárcel el expresidente de Perú Alejandro Toledo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Perú ha condenado este miércoles al expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006) a trece años y cuatro meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales en el caso 'Ecoteva', en la que ha sido su segunda sentencia en contra después de que en octubre de 2024 recibiese una pena de 20 años y seis meses de prisión por cargos de corrupción en el marco de la causa vinculada a la empresa brasileña Odebrecht.

"Consideramos legal, razonable y proporcional la imposición de la pena de trece años y cuatro meses de la pena privativa de la libertad, la misma que se ejecutará desde el 17 de octubre de 2024", ha indicado en su escrito la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, capital peruana, si bien la Fiscalía había solicitado 16 años y ocho meses de cárcel para el exmandatario.

El tribunal ha considerado "probado (que) valiéndose de su alto cargo (...) en el Ejecutivo, concertó con el representante de la empresa Odebrecht, la adjudicación de la (carretera) IIRSA a cambio de un pago económico a través de empresas constituidas en el extranjero -colocación- para que después sean transferidos -estratificación- y luego sean ingresados al sistema financiero bancario con apariencia de legalidad -integración- para autorizarse en los pagos de adquisición e hipotecas de los bienes materia de condena", según reza la sentencia recogida por la emisora RPP.

La misma condena de privación de libertad ha recibido el exjefe de seguridad de Toledo Abraham Dan On, como coautor del delito de blanqueo, una sentencia que, sin embargo, no podrá ser efectuada de inmediato puesto que se encuentra en busca y captura.

Por otra parte, el tribunal se ha reservado el proceso contra la esposa del expresidente peruano, Eliane Karp, a la espera de que se efectúe su extradición desde Israel, si bien ha mantenido la orden internacional de búsqueda y captura en su contra.

También está implicado en la causa David Eskenazi, quien fuera abogado de Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, que ha sido condenado a once años de prisión por el mismo cargo que el exmandatario y Dan On.

El ex jefe de Estado fue condenado además a más de 20 años de cárcel por haber favorecido a la empresa brasileña Odebrecht en la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica, y a la empresa Camargo Correa en el tramo IV, a cambio de sobornos al empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente.