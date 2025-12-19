Condenado a ocho años y medio de prisión en Alemania un hombre por sedar y violar a su mujer

Bandera de Alemania - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

COLONIA 19 Dic. (DPA/EP) -

Un tribunal de Alemania ha condenado a ocho años y medio de prisión a un hombre por sedar y violar a su mujer, tras haber sido hallado culpable de violación con agravantes y lesiones corporales graves, entre otros.

Una portavoz del tribunal regional de la ciudad de Aquisgrán ha confirmado la sentencia contra el hombre, identificado como Fernando P. de 61 años, que había sido acusado de drogar y abusar sexualmente de su esposa durante años en la vivienda que compartían. También había grabado los hechos y subido las grabaciones a chats grupales y plataformas digitales.

El periodo de los delitos mencionados en la sentencia ha abarcado de 2018 a 2024, aunque originalmente también figuraba un caso de 2009 en el escrito de acusación. Sin embargo, el tribunal no ha podido determinar con certeza si el vídeo en cuestión mostraba las acciones del acusado hacia su esposa.

El caso ha sido comparado con el de Dominique Pelicot, que drogó a su mujer, Gisele, durante al menos diez años para que decenas de individuos (un total de medio centenar de acusados) la violaran en su propia vivienda, en el marco de un juicio que conmovió a Francia.