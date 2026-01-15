Condenado en rebeldía a cinco años de prisión el exdiputado y líder del partido tunecino Al Karama

Archivo - Manifestantes se concentran frente a la fachada del Parlamento tunecino - Europa Press/Contacto/Chokri Mahjoub - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha condenado este miércoles a cinco años de prisión al exdiputado y presidente del partido Al Karama (Dignidad, en árabe), Seifedín Majuf, quien se encuentra en paradero desconocido, al considerarlo culpable de cargos contra la seguridad del Estado.

Así lo ha decidido la sala correccional del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, según han recogido los medios tunecinos Mosaique FM y Kapitalis, que ha precisado que los delitos imputados son alteración del orden público y atentado contra la seguridad del Estado.

No es la primera vez que Majuf se enfrenta a la justicia tunecina. En septiembre de 2021, un tribunal militar ordenó su entrada en prisión tras la decisión del presidente, Kais Saied, de arrogarse todas las competencias ejecutivas, en lo que ha sido denunciado desde entonces como un golpe de Estado por organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos como Ennahda, cuyo líder, el ex primer ministro Rashid Ghanuchi, se encuentra en prisión desde abril de 2023.

Este mismo miércoles, la sala penal del Tribunal de Primera Instancia de Kaserín, ha condenado en rebeldía a Mouadh Ghanuchi, hijo del anterior, y a otras tres personas a cinco años de cárcel al ser declarados culpables de "conspiración para atentar contra la seguridad del Estado", según ha informado la emisora Mosaique.

El presidente Saied ha sido acusado por la oposición de haber impuesto un modelo de dictadura al atribuirse las funciones del Parlamento del país y orquestar su reelección en las elecciones de 2024, consideradas como una farsa por sus críticos y en medio de una participación por los suelos.