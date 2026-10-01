Condenado en Rusia a 17 años de prisión un ciudadano ruso por espiar para Ucrania

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo
MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Rusia ha condenado este jueves a 17 años de prisión a un ciudadano procedente de la región de Omsk, en el sur de país, por realizar labores de espionaje para los servicios de Inteligencia de Ucrania en el marco de la invasión.
Así lo ha confirmado la portavoz del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Irina Rusnak, que ha indicado que el residente en cuestión "transmitió información a representantes de las agencias de Inteligencia ucranianas sobre una refinería de petróleo de Omsk con el fin de organizar un ataque terrorista mediante el uso de drones".
Rusnak ha señalado que el individuo en cuestión había pedido a varios usuarios de Internet a actos terroristas en empresas de "importancia estratégica" de Omsk, según un comunicado del FSB.
El hombre ha sido declarado culpable en virtud del artículo 205.2 (incitación pública en Internet a cometer actividades terroristas) y del artículo 275 del Código Penal de Rusia (alta traición en forma de espionaje). Así, tendrá que pasar 17 años en una colonia penitenciaria de máxima seguridad.