Condenados a 15 y 11 años de cárcel dos de los nueve acusados por el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe

Archivo - El senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Colombia ha condenado a más de 15 y once años de cárcel a Jhorman David Mora Silva, alias 'Caleño', y a Cristian Camilo González Ardila tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que admitieron su participación en el asesinato del senador y precandidato colombiano Miguel Uribe, que falleció en agosto de 2025 en el hospital tras un ataque perpetrado dos meses antes a las afueras de Bogotá.

Ambos han reconocido su culpabilidad en los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o posesión de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado y uso de menores en la comisión de delitos, por lo que Mora deberá permanecer en prisión 15 años y ocho meses, mientras que González ha recibido una condena de once años y siete meses de cárcel.

La Fiscalía sostiene que el primero de ellos --que se encontraba entr rejas por otro delito-- contactó por teléfono desde la cárcel con el adolescente que disparó contra Uribe en la localidad de Fontibón, en Bogotá, para convencerle de que llevase a cabo el ataque armado e indicarle "cómo debía vestir para pasar desapercibido".

El asesinato de Uribe, senador de Centro Democrático, a manos de un adolescente de 15 años conmocionó al país y revivió en su imaginario colectivo recuerdos de épocas funestas, especialmente en las décadas de los 80 y 90, en las que la violencia y los asesinatos contra dirigentes políticos eran frecuentes.

El senador resultó gravemente herido después de sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna el 7 de junio. Murió finalmente el 11 de agosto en el hospital. La investigación apunta a una red de sicarios como responsables de organizar el asesinato, cuyos motivos aún no están claros. Hay nueve acusados por estos hechos.