Condenados a 28 años de prisión dos exministros salvadoreños por pactar con pandillas apoyo a las elecciones de 2014

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal salvadoreño ha condenado este martes a 28 años de prisión a dos exministros del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) al considerar probado que participaron en negociaciones con varios pandilleros para que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) recibiera su apoyo de cara a las elecciones presidenciales de 2014 y las municipales de 2015.

El Primer Tribunal de Sentencia de El Salvador ha decidido condenar al exministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara y al extitular de Interior Arístides Valencia a ocho años por agrupaciones ilícitas y 20 por fraude electoral, según ha informado el diario 'La Prensa Gráfica'.

En el mismo caso, ha sentenciado a 18 años de prisión al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt: seis por agrupaciones ilícitas y doce por fraude electoral. Otros dos acusados, el periodista Paolo Luers y el civil Wilson Alvarado, también han recibido una pena de 18 años de cárcel cada uno.

Según las investigaciones, los acusados sostuvieron cerca de una veintena de reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) y del Barrio 18 para las elecciones presidenciales y municipales en 2014 y 2015. Allí, acordaron que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios, además de coaccionar a la población para votar por un partido definido.

"Hubo negociaciones con grupos criminales para sacar provecho y (...) hubo acuerdo para haber pacto, por lo que se convierten en esta organización criminal con el objetivo de sacar provecho, que es ganar las elecciones a través de acciones criminales", ha acreditado el tribunal, que ha agregado que entregaron "determinadas cantidades de dinero" y ofrecieron beneficios carcelarios y laborales para ser contratados en Ayuntamientos.

En este sentido, han agregado que este apoyo se produjo a través de coacción, amenazas y muerte, en consonancia con la forma de actuar de estas pandillas: "Es absurdo considerar que sería pedido de favor, sino que sería a través de la amenaza. Esto era suficiente para infundir temor", han estimado los jueces.