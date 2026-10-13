Condenados a muerte en China tres hombres por formar parte de una red de fraude que opera desde Birmania

Imagen de archivo de una bandera de China. - Str / Zuma Press / Europa Press
MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Justicia de China ha condenado este martes a pena de muerte a tres hombres acusados de formar parte de una banda criminal implicada en actividades de fraude telefónico que opera desde territorio birmano.
Un tribunal de la ciudad de Quanzhou, en la provincia de Fujian, ha condenado a otras tres personas a cadena perpetua por el mismo caso, mientras que otras 55 han sido condenadas a penas de entre tres y 24 años de cárcel, según informaciones de la agencia china de noticias Xinhua.
Los condenados a la pena capital han sido identificados como Wei Huairen, Chen Dawei y Liao Jingfang. La corte ha indicado que el grupo se ha visto implicado en otros delitos como el tráfico de drogas, prostitución, el uso de casinos ilegales, fraudes telefónicos e incluso el asesinato de dos ciudadanos chinos.
Esta decisión se enmarca en el aumento de la cooperación entre China y varios países del sureste asiático para hacer frente a redes de fraude, especialmente las situadas en territorio birmano y cuyas principales víctimas son ciudadanos chinos.