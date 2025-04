Condenados a siete años de cárcel dos hombres en Israel por la muerte de diez adolescentes en una riada en 2018

Los sentenciados tenían cargos de responsabilidad en la escuela a la que pertenecían los alumnos participantes en la excursión

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel ha condenado este martes a dos personas a siete años de cárcel por su responsabilidad en la muerte de diez adolescentes a causa de una inundación registrada en 2018 durante una excursión en la zona del mar Muerto.

Yuval Kahan, director de la academia premilitar Bnei Zion, y Aviv Bardichev, director educativo de la institución, fueron declarados culpables de homicidio negligente el año pasado y, como parte de su sentencia, tendrán que pagar 210.000 shekels (alrededor de 41.140 euros) como compensaciones.

Ambos han sido responsabilizados de la muerte de diez estudiantes durante una excursión en el río Tzafit, después de que una crecida repentina alcanzara al grupo en una garganta y arrastrara a las víctimas, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Así, han sido acusados de ignorar las advertencias sobre el peligro de realizar la excursión debido al mal tiempo, motivo por el que el tribunal ha recalcado que ambos debieron haber teniendo en cuenta estas alertas y haber cambiado la ruta para ir por alguna zona menos peligrosa.

El tribunal ha dicho que Kahan, que no fue al viaje, "no sabía exactamente qué hacía el grupo y, cuando lo entendió, no lo paró", mientras que ha agregado que Bardichev no tuvo en cuenta las advertencias y "entró en el arroyo con jóvenes que confiaban en él a pesar de las alertas sobre la situación meteorológica".