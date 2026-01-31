El conflicto en Baluchistán (Pakistán) se agrava con la muerte de 10 efectivos de seguridad y 37 milicianos en 24 horas

Archivo - Imagen de archivo de un militar paquistaní - Europa Press/Contacto/Hussain Ali - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Milicianos separatistas han lanzado esta pasada noche en el suroeste de Pakistán un ataque coordinado en una docena de puntos de la provincia de Baluchistán que se han saldado con las muertes de al menos diez efectivos de seguridad y 37 guerrilleros dentro de un repunte del conflicto durante las últimas 48 horas.

Detrás de los ataques se encuentra el Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), una guerrilla que lleva décadas levantada en armas contra las autoridades paquistaníes y que ha incrementado el ritmo de sus operaciones desde que los talibán volvieran a asumir el control de la vecina Afganistán en 2021.

En un comunicado recogido precisamente por la cadena de TV afgana Tolo, el líder del ELB, Bashir Zeb Baloch, ha anunciado el comienzo de la "segunda fase" de la llamada "Operación Herof" y llamado a los hombres y mujeres baluches a salir de sus hogares y unirse a lo que describió como una "guerra de liberación nacional" contra el Ejército paquistaní en lo que describió como un "día de sacrificio".

El ELB aprovecha la relajación de la seguridad fronteriza para resguardarse mientras Pakistán, que llama al grupo Fitna ul Hindustan, denuncia que el ELB cuenta con la asistencia de los talibán afganos, los talibán paquistaníes, e incluso del Gobierno indio. El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, ha informado de 37 guerrilleros fallecidos en estos ataques que comenzaron de manera simultánea sobre las 03.00, hora local, en la capital provincial, Quetta (donde han sido atacadas varias comisarías), Pasni, Mastung, Nushki y Gwadar. Fuentes de seguidad locales elevan a 57 el número de milicianos muertos pero esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Más de 700 guerrilleros, según el ministro, han muerto en operaciones del Gobierno paquistaní durante los últimos 12 meses. Este pasado viernes, el Ejército paquistaní informó de la muerte de otros 41 milicianos en dos operaciones efectuadas en la provincia, concretamente en las zonas de Harnai, donde murieron 30 talibán paquistaníes, y Panjgur, donde murieron once separatistas baluches.