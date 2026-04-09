Congresistas demócratas denuncian la reclusión de más de 6.200 niños en centros de detención de migrantes

Archivo - Bandera de EEUU en un centro de detención. - Maren Hennemuth/dpa - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los congresistas demócratas Joaquín Castro y Greg Casar han denunciado la reclusión de más de 6.200 niños migrantes durante el último año en centros de detención de Estados Unidos durante una visita a las instalaciones de Dilley, en Texas, las cuales han pedido "cerrar" para "reunificar a las familias".

En este centro de detención hay detenidas unas 400 personas, unas 49 familias, de las cuales algunas "llevan más de un año privadas de libertad", según datos de la organización FWD, que defiende una reforma de la justicia penal y de las políticas migratorias. En total, se estima que la población de este centro se compone principalmente de 77 menores y casi 250 mujeres adultas.

Castro y Casar han alertado de las "graves violaciones de los Derechos Humanos" registradas en estos centros, donde han denunciado la falta de atención médica, malos tratos y agresiones verbales y racistas. "No se les está tomando en serio, no son tratadas como seres humanos", ha lamentado Castro, según informaciones del canal Fox News.

Información difundida por la cadena CBS News revela que las detenciones han alcanzado niveles históricos. En enero de este año, Estados Unidos mantuvo bajo custodia a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta registrada desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.

Es por ello que estos congresistas apuestan por el cierre de estas instalaciones, las cuales han descrito como "cárceles para la infancia". Así, han informado de que la cifra de familias que se encuentran en el centro de Dilley ha aumentado a 138 durante la última semana.

En este sentido, Castro ha acusado a las autoridades de actuar con "crueldad" y "secretismo". "Tenemos que pedir que liberen a los niños", ha afirmado, antes de compartir algunos testimonios de menores migrantes.