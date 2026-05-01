El Congreso de Brasil tumba el veto de Lula a la reducción de penas de la trama golpista liderada por Bolsonaro

Archivo - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro habla con su abogado durante el juicio en el Tribunal Supremo por el intento de golpe de Estado que lideró - Gustavo Moreno/Supreme Court of / DPA - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Brasil ha revocado este jueves el veto del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, al proyecto de ley que reduce las penas de los condenados por su participación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que actualmente cumple con su pena de más de 27 años de cárcel.

En el Senado, se han registrado 49 votos a favor de la revocación del veto y 24 en contra, superando con cierta comodidad el mínimo necesario de 41. De manera similar, pero con aún mayor margen, la Cámara de Diputados ha hecho lo propio, al lograr 318 apoyos frente a los 257 que se necesitaban y los apenas 144 parlamentarios que han votado en contra, según ha recogido agencia Brasil.

El líder del Gobierno en la Cámara, Pedro Uczai, ha intentado detener la votación con una cuestión de orden, alegando que otros de los más de 50 vetos parciales o totales pendientes de revisión parlamentaria deberían tener prioridad sobre el proyecto de ley de reducción de penas, conocido como 'Dosimetría' por el recálculo de las condenas que estipula.

Asimismo, ha advertido al resto de diputados que su decisión no era simplemente sobre una disminución de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, sino "sobre la cuestión de la democracia y, por lo tanto, sobre el futuro de nuevos intentos de golpe de Estado". "No se trata de izquierda o derecha. Se trata de si queremos democracia, un golpe de Estado o una dictadura", ha aseverado.

En cambio, el ponente del proyecto de ley en el Senado, Espiridião Amim --de la formación derechista Progresistas--, ha defendido en la Cámara Alta la anulación del veto bajo el argumento de que el juicio por el complot golpista no habría sido justo. "Este es un día que puede permitirnos avanzar, o incluso superar, el primer paso hacia la justicia y la armonía política en Brasil", ha afirmado antes de que sus socios validaran su texto.

El proyecto de ley de Dosimetría establece que las penas por los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho democrático no deben aplicarse de forma acumulativa cuando se cometan en el mismo contexto. El texto también prevé una reducción de la pena de entre uno y dos tercios para los delitos de intento de golpe de Estado o abolición cuando se cometan en grupo, siempre que el autor no haya financiado el acto ni ejercido un rol de liderazgo.

La medida beneficiaría a los condenados por la trama golpista contra el actual mandatario, Lula da Silva, entre los que destacan el expresidente Jair Bolsonaro, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) Augusto Heleno.

La decisión del Congreso supone un nuevo revés para el presidente, que vetó la medida el 8 de enero de este año alegando que "incrementaría la incidencia de delitos contra el orden democrático e indicaría un retroceso en el proceso histórico de redemocratización que dio origen a la Nueva República".

"El 8 de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia", afirmó, declarando la fecha "una victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, haciendo caso omiso de la voluntad popular expresada en las urnas".

Era entonces el tercer aniversario del asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, culmen de una trama que pretendía impedir la transición de poder al propio Lula tras su victoria electoral y detener a figuras destacadas del poder judicial como el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, entre otros planes.