El Congreso Nacional Africano obtiene los peores resultados de su historia en las municipales y regionales de Sudáfrica

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El histórico partido Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) ha sido el más votado en las elecciones regionales y municipales celebradas en Sudáfrica el pasado miércoles con un 30,76% de apoyo, aunque es la peor cifra histórica de la formación desde la llegada de la democracia al país.

En 2021 el ANC logró un 46% de votos en las locales y en 2006 obtuvo un 64,82% de apoyo, un declive que se ha traducido en que solo gobernará con mayoría absoluta en una de las nueve provincias del país, Limpopo, mientras que en 2021 tenía mayoría en seis.

A nivel de ciudad, gobernará con mayoría absoluta en dos de las ocho ciudades, lejos de las seis que controlaba desde la última votación local. La participación ha sido del 52,29%, ligeramente superior al 45,9% de 2021.

El partido Alianza Democrática ha sido la segunda formación más votada con un 24,64%, y ha logrado mayoría absoluta en Ciudad del Cabo. El partido MK del expresidente Jacob Zuma es la tercera fueza política con un 9,76% de votos y ha ganado en la ciudad de Durban. La formación Luchadores por la Libertad Económica (EFF) de Julius Malema es cuarta opción con un 6,22% de apoyo.

"Ha sido un resultado muy catastrófico para el ANC", ha reconocido el secretario general de la formación, Fikile Mbalula. "Sabíamos que había un desastre en ciernes. Estamos mirándolo. Hemos ido a elecciones con el coste de la vida de nuestra gente muy alto. La clase media ha dejado al ANC en gran número", ha añadido.

También ha comparecido el presidente sudafricano y líder del ANC, Cyril Ramaphosa. "Aceptamos la voluntad de la gente, por muy preocupante que sea. Aceptamos que así es como ha hablado la gente de Sudáfrica, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras zonas urbanas. Este es su veredicto y lo aceptamos con humildad. Es una caída preocupante, así es como la califico", ha declarado.

En 2024 el ANC ya perdió la mayoría absoluta en el Parlamento y ahora gobierna con un acuerdo de coalición con varios partidos en el denominado Gobierno de Unidad Nacional.