El Congreso de Perú condiciona el voto de confianza al nuevo equipo de Gobierno a la salida del ministro de Salud

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios diputados del Congreso de Perú condicionan su visto bueno al nuevo equipo ministerial liderado por Aníbal Torres a la salida del ministro de Salud, Hernán Condori, a quien la semana pasada le presentaron una moción de censura.

Por el momento, el cuarto equipo de Gobierno del presidente, Pedro Castillo, cuenta con el aval de 45 diputados de los 66 que necesitaría, los que tiene ya del oficialista Perú Libre, Perú Democrático y Somos Perú, así como el del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, diputado de Juntos por el Perú.

Aunque Fuerza Popular y Avanza País no tienen todavía una postura oficial, se da por hecho que votarán en contra, como ya han confirmado que lo hará Renovación Popular, Partido Morado y el diputado de Podemos Perú, Carlos Anderson.

"Fuerza Popular no ha tomado aún una decisión, siempre vota en bloque", ha dicho el diputado Eduardo Castillo, quien ha reconocido que muchos ya han elegido el sentido de su voto. Personalmente cree que el Gobierno no merece su confianza y ha revelado que no ha escuchado a ningún de sus compañeros pensar lo contrario.

En esa línea también se ha manifestado uno de los portavoces de Avanza País, Diego Bazán, quien ha descartado dar su voto favorable porque "no están los funcionarios idóneos", ha adelantado en Canal N. "La bancada aún no se reúne, pero he escuchado varias voces que tienen la misma posición", ha dicho.

Más dividida está la cuestión en Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP), donde existe una mitad en cada una de las formaciones que se decantaría por el 'sí' si se produce finalmente la salida del ministro Condori.

Así lo ha avanzado el portavoz de Acción Popular, José Arriola, quien cree que si el presidente Castillo toma en consideración esta condición, "no habría inconveniente" para darle el voto de confianza al nuevo gabinete. "De no ser así, el 'premier' no la va a tener fácil", ha dicho.

La salida de Condori parece estar más cerca porque ni siquiera su partido, Perú Libre, dejaría de votar a favor aunque se produjera la salida que tanto demanda una oposición que desde el primer momento cuestionó su idoneidad y que espera este martes debatir antes la moción de censura que llevar a cabo la votación.

Su designación como ministro de Salud fue ampliamente cuestionada tanto por la oposición, como por algunos colectivos del sector, como el Colegio Médico de Perú. Condori ha sido acusado de ejercer de manera irregular la medicina, así como de promover remedios y tratamientos sin evidencia científica, mientras que al mismo tiempo está siendo investigado por supuestos delitos de corrupción en 2019.