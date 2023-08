Connecticut (EEUU) confirma una ley que elimina la exención religiosa de los requisitos de vacunación

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal de apelaciones ha confirmado este viernes una ley del estado de Connecticut, Estados Unidos, de 2021 que elimina la antigua exención religiosa del estado de los requisitos de vacunación infantil para escuelas, universidades y guarderías.

La decisión se ha producido aproximadamente un año y medio después de que un juez de primera instancia desestimara la demanda que impugnaba la contenciosa ley, lo que provocó protestas en el Capitolio estatal, según ha informado ABC News.

"Esta decisión es una afirmación completa y rotunda de la constitucionalidad y legalidad de los requisitos de vacunación de Connecticut. Las vacunas salvan vidas: este es un hecho indiscutible", ha dicho el fiscal general demócrata, William Tong, en un comunicado, a lo que ha añadido que "la legislatura actuó de manera responsable y dentro de su autoridad para proteger la salud de las familias de Connecticut y detener la propagación de enfermedades prevenibles".

Los demandantes, la empresa We the Patriots USA Inc. y otros, han argumentado que Connecticut "viola las protecciones de la libertad religiosa al eliminar la exención" y que "la ley de 2021 demuestra una hostilidad hacia los creyentes religiosos y pone en peligro sus derechos a la libertad médica y la crianza de los hijos".

"Tenemos la plena intención de buscar la revisión de esta decisión en la Corte Suprema de los Estados Unidos, para obtener la misma justicia para todos los niños, no solo en Connecticut, sino en todos los estados de la nación", ha explicado el cofundador y vicepresidente de We Patriots USA Inc., Brian Festa, en un comunicado.

Ha expresado que su grupo, que se enfoca en la libertad religiosa y médica, los derechos de los padres y otros asuntos, "no está de acuerdo con la conclusión del tribunal de que eliminar la exención no viola la libertad religiosa bajo la Primera Enmienda o la garantía de igual protección ante la ley de la Enmienda 14".

La ley de Connecticut actualmente requiere que los estudiantes reciban ciertas vacunas antes de inscribirse en la escuela, pero permite algunas exenciones médicas. Los estudiantes también podían solicitar exenciones religiosas antes de 2021, pero los legisladores decidieron terminar con eso después de estar preocupados por un aumento en las solicitudes de exención junto con una disminución en las tasas de vacunación en algunas escuelas.