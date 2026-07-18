El Consejo de Cooperación del Golfo condena los ataques iraníes a Bahréin, Kuwait y Jordania

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Yasem Mohamed Albudaiui (archivo) - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Yasem Mohamed Albudaiui, ha expresado este sábado su condena por los ataques iraníes contra territorio de Bahréin, Kuwait y Jordania lanzados en represalia a los bombardeos estadounieses.

Albudaiui "ha condenado en los términos más contundentes los traicioneros ataques de Irán contra el reino de Bahréin, el estado de Kuwait y el Reino Hachemí de Jordania y los ataques contra infraestructuras e instalaciones civiles que han provocado heridas a varios trabajadores civiles en el estado de Kuwait", ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales.

Estos "ataques traicioneros" del "régimen" iraní son "crímenes de guerra" por lo que piden "una rendición de cuentas internacional". "Las acciones de Irán suponen una escalada muy peligrosa, una grave violación de todas las normas y convenciones internacionales que desestabilizan la seguridad y esabilidad de la región", ha añadido, según un comunicado oficial.

Albudaiui ha subrayado el apoyo del CCG a los países afectados y a "todas las medidas que adopten para proteger su seguridad, sobreanía e integridad territorial".

Irán ha informado de ataques contra las posiciones de Estados Unidos en la base militar jordana de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país, aunque el Ejército jordano solo ha informado del derribo de cuatro drones.

Bahréin ha confirmado ataques contra instalaciones "vitales" civiles, sin concretar más, mientras que Kuwait ha dado cuenta de ataques conta una central eléctrica e instalaciones de agua. Arabia Saudí no ha informado de ataque alguno a través de su agencia de noticias oficial.

Estos incidentes se producen en medio de la reanudación en la última semana de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos que están a punto de hacer descarrilar el acuerdo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio.