El Consejo de Estado de Colombia declara nula la elección de la congresista Ángela María Robledo

Publicado 26/04/2019 5:44:51 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estado de Colombia ha decidido este jueves anular la elección de la congresista Ángela María Robledo al considerar que incurrió en doble militancia al no renunciar hace un año su inscripción al partido Alianza Verde.

"El artículo 107 señala que no es posible que una persona que viene militando en un partido como miembro de una corporación pública se presente en la siguiente elección, ostentando el aval de un partido diferente al que la avaló en el periodo anterior", ha señalado la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jannette Bermúdez, según ha recogido la emisora Caracol Radio.

La institución ha indicado que no hay ninguna razón para evadir la ley de doble militancia, que se aplica para todas las personas sin excepción.

"La Sala ha considerado que si bien se trata de una garantía del derecho de la Oposición, también es cierto que no hay ningún colombiano, ningún ciudadano que esté por encima de las prohibiciones y limitaciones constitucionales", ha aseverado.

La decisión se ha tomado tras una votación con tres votos a favor y uno en contra.

"No me quitan la curul a mí, sino a ocho millones de colombianos/as que por Constitución y el Estatuto de la Oposición tienen el derecho a ella. Estoy serena pero con profundo dolor", ha asegurado Robledo, quien ha añadido que respeta el fallo pero no lo comparte.