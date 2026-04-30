El Consejo de Estado francés ratifica la disolución del grupo de extrema izquierda la Joven Guardia

Archivo - Un cartel antifascista en Lyon, en Francia - Europa Press/Contacto/Sandrine Thesillat - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estado francés, máximo tribunal administrativo del país, ha ratificado este jueves la disolución del grupo de extrema izquierda la Joven Guardia tras un recurso presentado por este movimiento, que ha estado en el punto de mira desde el pasado mes de febrero por la muerte del activista ultraderechista Quentin Deranque.

"La disolución de este grupo 'de facto', decidida por el Gobierno, es apropiada, necesaria y proporcionada de acuerdo a la gravedad de las violaciones del orden público", ha determinado el Consejo de Estado en un comunicado, agregando que la Joven Guardia lideró e incitó "actos violentos" tanto contra personas como contra bienes.

En concreto, ha detallado que el grupo de extrema izquierda llevaba a cabo acciones de "vigilancia antifascista", incitando a sus propios miembros --a quienes preparaba para posibles enfrentamientos con cursos de "autodefensa"-- a excluir del espacio público a todas aquellas personas consideradas "fascistas".

En este sentido, sus miembros publicaban en redes sociales "vídeos, fotografías", así como "mensajes violentos y explícitos" que "glorificaban tales acciones". "Los líderes de la Joven Guardia, pese a estar al tanto y mantener una sólida política de comunicación, no tomaron ninguna medida para refutar las acusaciones ni para desvincularse de estos mensajes", reza la decisión.

La muerte del joven ultraderechista el pasado 14 de febrero se produjo en el marco de una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon.

Némesis, un colectivo ultraderechista que se identifica como feminista, organizó una manifestación en los alrededores del lugar en protesta por el acto, y varias de sus manifestantes fueron atacadas por una veintena de personas enmascaradas y encapuchadas.

Otro grupo de jóvenes que formaban parte de un dispositivo de seguridad informal de Némesis --compuesto por miembros de extrema derecha, entre los que se encontraba Deranque-- salió en su defensa, unos enfrentamientos que se saldaron con la muerte del joven.

El presidente de la formación ultraderechista Agrupación Nacional (AN), Jordan Bardella, responsabilizó a la Joven Guardia del incidente y lo calificó de "brazo armado" de LFI. Un total de once personas fueron detenidas en un primer momento, entre ellas dos asistentes de Raphael Arnault, diputado insumiso y fundador del grupo de extrema izquierda, ilegalizado en junio de 2025.

Durante la marcha en conmemoración por la muerte de Deranque el pasado 21 de febrero en Lyon se corearon consignas racistas y se pudieron ver saludos nazis. Según una investigación de Mediapárt, Deranque había expresado admiración por Adolf Hitler en sus redes sociales y recomendaba frecuentemente la obra de Maurice Bardèche, conocido negacionista del Holocausto judío.