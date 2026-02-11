El Consejo de Europa retira la inmunidad al ex secretario general Thorbjorn Jagland por el caso Epstein

Archivo - El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, investigado por sus lazos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. - Europa Press/Contacto/Dimitrios Karvountzis

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Europa ha retirado este miércoles la inmunidad al ex secretario general y ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland siguiendo la petición de las autoridades de Noruega, que investigan un caso de corrupción agravada, tras las revelaciones de los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein que salpican a distintas personalidades de las instituciones noruegas, incluyendo el exmandatario.

En un comunicado, la institución con sede en Estrasburgo informa del paso dado por la comisión de Ministros tras la investigación interna realizada por el Consejo de Europa las últimas semanas tras las revelaciones en prensa.

El actual secretario general, Alain Berset, ha defendido que tomó esta medida para "proteger la integridad y la reputación del Consejo de Europa". Así ha asegurado que la "investigación administrativa interna informal" se centró en aclarar las circunstancias relativas al caso de Jagland, después de las informaciones publicadas a finales de año.

Según ha dicho, este informe recomendó a los Estados miembro levantar la inmunidad al ex primer ministro noruego. "Esto permitiría al sistema judicial noruego hacer su trabajo y a Jagland, si es procesado, defenderse", ha indicado Berset.

El exmandatario suizo ha informado igualmente de que ha llevado el asunto a la Dirección de Supervisión Interna del Consejo de Europa para examinar si se produjeron fallos u omisiones dentro de la Organización en relación con los hechos en cuestión, al tiempo que ha anunciado un "reflexión más amplia sobre las prácticas de gobernanza institucional".

Las autoridades noruegas lanzaron una investigación contra Jagland por sospechas de "corrupción agravada" vinculadas a los archivos del fallecido empresario. El que fuera primer ministro de Noruega luego pasó a ser presidente del Comité Noruego del Nobel y secretario general del Consejo de Europa y está en el foco por si "recibió regalos, viajes y préstamos en relación con su cargo".