El Consejo de la Unión Europea logra un acuerdo parcial sobre la estructura de la futura Política Agraria Común (PAC)

Archivo - Edificio Europa, en Bruselas (Bélgica), con el logo del Consejo Europeo - Michael Kappeler/dpa

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado su posición negociadora parcial sobre el reglamento que establecerá el marco de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2027. El acuerdo, que se enmarca dentro de las discusiones sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, ha sido celebrado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, al asegurar que recoge las demandas consensuadas con el sector agrario y las comunidades autónomas españolas.

"Tras más de 12 horas de intensas negociaciones, los 27 hemos alcanzado un acuerdo parcial sobre la futura PAC. Satisfecho, porque recoge las principales líneas defendidas por España y acordadas con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y las CCAA", ha valorado Planas a través de un mensaje en sus redes sociales tras la cumbre celebrada en Luxemburgo.

El acuerdo alcanzado es de carácter "parcial" dado que no incluye cifras ni cuestiones horizontales, las cuales dependen de la negociación general del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, cuyo reparto deberá ser acordado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en las cumbres previstas para antes de finales de año.

En su llegada a la reunión, Planas ya había adelantado la importancia de dotar a la futura PAC de un "reglamento sólido" en el que la política agraria "se pueda reconocer" y que, manteniendo su "importante carácter europeo", permita una aplicación "flexible" en los Estados miembros, precisamente uno de los pilares del documento aprobado.

HACIA UNA PAC MÁS SIMPLE Y CENTRADA EN LOS AGRICULTORES ACTIVOS

El nuevo marco busca simplificar la arquitectura actual fusionando los dos pilares existentes (el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) en una única estructura, bajo el paraguas de un nuevo Plan de Asociación Nacional y Regional (NRPP, por sus siglas en inglés). El objetivo, según el Consejo, es hacer que el apoyo sea "más específico y eficaz", otorgando a los países miembros mayor flexibilidad para adaptar las medidas a sus realidades nacionales y regionales.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la intención de dirigir la financiación hacia los "agricultores activos". Para ello, se propone un nuevo sistema de ayudas basadas en la superficie (DABIS), prestando especial atención a jóvenes y pequeños agricultores. Además, el Consejo ha acordado que la definición de agricultor activo será obligatoria para los Estados miembros, aunque tendrán flexibilidad para adaptarla.

La nueva PAC también incluye medidas para fomentar el relevo generacional --como un apoyo superior y un "paquete de inicio" para los jóvenes--, el establecimiento de requisitos comunes vinculados al cuidado del medioambiente y la biodiversidad, y un refuerzo de las herramientas de gestión de crisis frente a fenómenos climáticos extremos o enfermedades.

Esta posición negociadora servirá de base para que la Presidencia del Consejo, actualmente ostentada por Irlanda, inicie las negociaciones finales con el Parlamento Europeo sobre la configuración definitiva del reglamento.