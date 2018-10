Los conservadores de Merkel descartan trabajar con el los ultraderechistas de Alterativa para Alemania

Actualizado 08/10/2018 10:42:30 CET

BERLÍN, 8 Oct. (Reuters/EP) -

El bloque conservador liderado por la canciller alemana, Angela Merkel, ha descartado este fin de semana trabajar con el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) a pesar de la derrota sufrida en los comicios celebrados este mes en varias regiones del país.

"Soy muy claro con este tema: no con el AfD", ha aseverado el presidente del Parlamento y exministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, al diario local 'Bild'.

Sus comentarios apoyan la posición mostrada por Merkel, que se ha negado a trabajar con el AfD a pesar de que algunos miembros de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) han expresado que están dispuestos a formar algún tipo de coalición con la formación de tintes xenófobos.

El AfD tiene representantes en todos los parlamentos regionales de Alemania a excepción de dos y está previsto que logre entrar en la Parlamento del estado sureño de Baviera tras las elecciones previstas para el próximo domingo.

El bloque conservador de Merkel ha caído a niveles de apoyo mínimos durante las últimas semanas. Varias encuestan señalan que la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) perderá prácticamente todos sus apoyos en los comicios del 14 de octubre en beneficio de Los Verdes y el AfD.

El líder de la CSU y ministro del Interior, Horst Seehofer, ha aseverado que no se producirá ningún tipo de coalición con el AfD en Baviera. "No habrá coalición entre la Unión y el AfD. No, no y no", ha indicado en declaraciones al diario 'Die Welt'.