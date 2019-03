Los conservadores rebeldes votarán en contra de ceder el control del Brexit al Parlamento, según Reuters

Publicado 25/03/2019 21:11:33 CET

LONDRES, 25 Mar. (Reuters/EP) -

El Grupo de Investigación Europeo (ERG), un grupo que aglutina a los diputados rebeldes sobre el Brexit del gobernante Partido Conservador británico, votará en contra de las enmiendas que se han presentado en la Cámara de los Comunes para arrebatar el control del proceso de salida de la UE al Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, según un diputado consultado por la agencia de noticias Reuters.

En concreto, el ERG no apoyará la ya conocida como Enmienda Letwin, una propuesta planteada por el diputado conservador sir Oliver Letwin por la que el Parlamento tendría el poder de confeccionar la agenda de votaciones y arrebataría así efectivamente el control del Brexit a May con el objetivo de lograr una nueva mayoría para superar el actual bloqueo tras el rechazo en dos ocasiones por los Comunes del Acuerdo de Retirada que defiende May.

La decisión del ERG, si finalmente se materializa, supone que se mantendrá el actual bloqueo en el que no hay una mayoría suficiente para sacar adelante el Brexit con ni sin acuerdo ni una mayoría suficiente para convocar un segundo referéndum.

El propio Letwin ha expresado su sorpresa por el revuelo levantado por su propuesta y ha asegurado que su intención no era en ningún caso liderar una rebelión contra el Gobierno de May.

"No es ningún tipo de revolución constitucional. Es una oportunidad para que la Cámara de los Comunes empiece el proceso de trabajar para identificar una vía para avanzar que depare una mayoría en esta Cámara", ha explicado el diputado.

La propuesta modifica las normas del Parlamento de forma excepcional y para un solo día, el 27 de marzo, para que los diputados puedan debatir y votar fórmulas alternativas sobre el Brexit en lo que se conoce en jerga parlamentaria como "voto indicativo".

Este mismo lunes May reconocía en sede parlamentaria que no cuenta con el apoyo necesario para someter su acuerdo de Brexit a una tercera votación en la Cámara de los Comunes, si bien ha dejado claro que seguirá discutiendo con los parlamentarios para lograr su respaldo.

Pese a ello, ha asegurado que aún confía en conseguir el respaldo necesario, después de que la semana pasada los líderes de los otros 27 estados miembro de la UE accedieran a aplazar el Brexit hasta el 22 de mayo, si el Parlamento británico avala el Acuerdo de Retirada esta semana. Si esto no ocurre, el país tiene hasta el 12 de abril para proponer una alternativa o abandonar el bloque sin acuerdo.

En cualquier caso, May ha salido al paso de las especulaciones sobre un posible cambio en Downing Street. "Siempre he dicho claramente que hay un trabajo que hacer y sigo haciéndolo", ha asegurado durante su comparecencia ante la Cámara de los Comunes.