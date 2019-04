El Constitucional alemán examina la prohibición de la eutanasia

Publicado 16/04/2019 17:43:28 CET

KARLSRUHE (ALEMANIA), 16 Abr. (DPA/EP) -

El Tribunal Constitucional de Alemania ha comenzado a analizar este lunes los numerosos recursos presentados contra la prohibición de practicar la eutanasia, en vigor desde hace tres años, aunque la decisión no se espera hasta dentro de varios meses.

El artículo 217 del Código Penal alemán prohíbe desde diciembre de 2015 "la asistencia al suicidio como actividad organizada (sea comercial o gratuita)". En caso de incumplimiento, las penas oscilan entre fuertes multas y penas de cárcel de hasta tres años.

Con la reforma, los diputados evitaron así que organizaciones de ayuda al suicidio como Sterbehilfe Deutschland o Dignitas de Suiza ampliaran sus servicios para socios que pagan y se convirtieran en empresas socialmente aceptadas. Los familiares o allegados de una persona gravemente enferma que apoyen su deseo de quitarse la vida y lo trasladen, por ejemplo, a Suiza, no son penados.

La sentencia del Constitucional será clave tras la dictada en 2017 por el Tribunal Contencioso-Administrativo Federal y en la que se estableció que "en casos concretos extremos" el Estado no puede impedir el acceso a narcóticos para el suicidio a personas con enfermedades incurables. No obstante, las autoridades no han aprobado por ahora ninguna petición en este sentido.