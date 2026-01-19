El Constitucional de RCA ratifica la victoria de Touadéra en las elecciones presidenciales de diciembre

El presidente de República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, dando un discurso en la capital, Bangui (archivo) - Europa Press/Contacto/Wang Ze

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de República Centroafricana (RCA) ha ratificado este lunes la victoria del presidente, Faustin-Archange Touadéra, en las elecciones celebradas el 28 de diciembre, en las que se impuso con cerca del 78% de los votos, un dado superior incluso al publicado provisionalmente por la Autoridad Nacional de Elecciones.

El organismo ha señalado que Touadéra obtuvo el 77,9% de los apoyos tras rechazar los recursos presentados por los dos principales partidos opositores, que denunciaron irregularidades en la votación, en las que los ex primeros ministros Anicet-Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra obtuvieron el 13,5% y el 2,97% de las papeletas, según ha recogido la emisora Radio Ndeke Luka.

De esta forma, Touadéra ha obtenido un tercer mandato al frente del país a pesar de las denuncias de fraude por parte de sus rivales. Dologuélé llegó incluso a autoproclamarse vencedor de los comicios, celebrados el 28 de diciembre, tras afirmar que contaba con datos que respaldaban esta afirmación, criticada por el portavoz del presidente.

Touadéra, quien lleva al frente del país desde 2016, se presentó a las elecciones después de que un referéndum constitucional celebrado en 2023 --marcado por el boicot opositor-- permitiera eliminar el límite de mandatos, ampliar su duración hasta los siete años y prohibir a ciudadanos con doble nacionalidad presentarse a la jefatura del Estado.

A pesar de que Touadéra ha sido criticado por lo que la oposición define como una deriva autoritaria y por sus lazos con Rusia --incluido el despliegue de mercenarios del antiguo Grupo Wagner para respaldar al Ejército en su lucha contra varios grupos armados--, los acuerdos de paz alcanzados con diversas formaciones rebeldes durante los últimos años han permitido consolidar su figura.