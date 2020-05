Conte, convencido de que el Gobierno terminará legislatura en Italia por responsabilidad con la crisis actual

La ministra de Agricultura amenaza con dimitir si no se regulariza a migrantes ilegales

ROMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, está "seguro" de que el actual Gobierno de coalición conseguirá terminar la legislatura en 2023 pese a las diferencias surgidas entre algunos de sus componentes en medio de la gestión de la crisis del coronavirus y las críticas recibidas en este sentido.

"Estoy absolutamente convencido", ha señalado en una entrevista concedida el diario 'Il Fatto Quotidiano'. "Creo que las fuerzas de la mayoría son todas consecuentes de la gran responsabilidad que tenemos a ojos del país", ha sostenido el primer ministro, al frente del Gobierno de coalición que encabezan el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático.

Conte, que encabezó inicialmente tras los comicios de 2018 una coalición compuesta por el M5S y la Liga, ha descartado una reedición de dicho ejecutivo aunque al frente del partido ultraderechista estuviera el gobernador de Véneto, Luca Zaia, una de las figuras emergentes en la actualidad. "La experiencia con la Liga ya la he vivido. Ya es suficiente", ha replicado.

El primer ministro también se ha pronunciado sobre las especulaciones de los últimos días en la prensa de la posible creación de un gobierno de unidad para terminar la legislatura en medio de la grave crisis desencadenada por el coronavirus, con el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi al frente.

Conte ha dicho sentir una "gran consideración" por Draghi, con quien también tiene "una buena relación personal". "Nunca me ha testimoniado interés por la presidencia del Consejo y no creo, conociéndole, que se deje arrastrar por la chaqueta por las varias iniciativas en marcha", ha comentando.

PULSO POR LA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Por el momento, el principal pulso en el seno de la coalición es la propuesta de legalizar a migrantes irregulares ante la necesidad de mano de obra, principalmente en la agricultura. La ministra de este ramo, Teresa Bellanova, miembro de Italia Viva, el partido del exprimer ministro Matteo Renzi que forma parte de la coalición, ha dicho este miércoles que está dispuesta a dimitir si la medida no sale adelante.

"No regularizar a estos trabajadores significa ser protagonistas principales de la difusión de la ilegalidad y de la competencia desleal", ha sostenido en un mensaje en el Facebook de su partido. "Un gobierno no puede no resolver esta contradicción. Si no la resuelve, es evidente que personas como yo no son útiles en su función", ha defendido.

Bellanova ha advertido de que si no se da un permiso de residencia de seis meses para que los migrantes puedan trabajar de forma legal en el campo entonces "los empresarios dejarán estropearse los productos (en el campo) o la criminalidad continuará utilizando la vida de estas personas y extorsionar a las empresas".

En declaraciones posteriores en una radio, ha sostenido que esta es "una batalla por personas que no votan" y ha insistido en que se les conceda "un permiso de seis meses, renovable por otros seis". "Si no se aprueba (...) para mí es motivo de permanencia en el Gobierno", ha recalcado.

Sin embargo, el líder en funciones del M5S, Vito Crimi, no parece coincidir con la ministra. En su opinión, estos permisos de residencia de seis meses "no ayuda a hacer emerger el trabajo en negro, sino que lo hacen aumentar". "No acepto los permisos de residencia temporales porque así el trabajo en negro aumenta", ha recalcado en declaraciones en Radio 24.

Crimi ha asegurado que para su partido hacer emerger el trabajo en negro "es un caballo de batalla" y que quiere trabajar en ese ámbito, pero no está dispuesto a aceptar una "condonación" de los migrantes.

También se ha pronunciado sobre la polémica el líder de la Liga, Matteo Salvini, para quien resulta "alarmante" que una ministra amenace con la dimisión "porque el Gobierno está litigando sobre la regularización de 600.000 trabajadores irregulares". Asimiso, ha expresado su rechazo a una regularización masiva porque "sería una señal pésima frente a quien ha respetado siempre las reglas".

INTENCIÓN DE VOTO

Entretanto, según un sondeo de Ixe publicado este miércoles, la confianza en el Gobierno de Conte se sitúa en el 58 por ciento, una subida considerable con respecto al 35 por ciento que registraba a mediados de febrero, antes de la pandemia.

El primer ministro es también el político mejor valorado del país, con una confianza del 59 por ciento, seguido por la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, con el 39 por ciento, y del líder de la Liga, Matteo Salvini, con el 31 por ciento.

Precisamente, el partido de Salvini es la principal fuerza en intención de voto, según esta encuesta, aunque continúa su declive hasta situarse en el 24,9 por ciento, su nivel más bajo desde las elecciones europeas de mayo de 2019, cuando obtuvo el 34,3 por ciento de los votos y se convirtió en el más votado.

En segunda posición se sitúa el Partido Democrático, con el 22,9 por ciento, mientras que el M5S, la fuerza más votada en las elecciones de 2018, se queda en el 16,8 por ciento. En cuarta posición está Hermanos de Italia, con el 13,8 por ciento, seguida por Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, con el 7,2 por ciento. El partido de Renzi, Italia Viva, solo obtendría el 2,6 por ciento de los votos.

¿ELECCIONES EN SEPTIEMBRE?

Así las cosas, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, ya habría advertido a los partidos políticos de que, en caso de que el Gobierno de Conte caiga entre otras cosas por la amenaza de Renzi de retirarle su apoyo, el país celebraría elecciones en septiembre.

Según informa este miércoles el diario 'La Stampa', Mattarella, sobre quien recae la responsabilidad de encargar la formación de Gobierno en Italia, es consciente de que con la actual composición de fuerzas en el Parlamento no resultaría viable la formación de una nueva mayoría o buscar un relevo a Conte para que siga la coalición actual.

Por ello, el presidente de la República estaría dispuesto a convocar las urnas a principios de septiembre, sin esperar al referéndum que iba a celebrarse a finales de marzo para reducir el número de diputados y senadores y que fue aplazado hasta el otoño por la pandemia.