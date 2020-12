Conte se declara convencido de que el Gobierno superará la votación clave sobre el mecanismo europeo de estabilidad

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte - Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, se ha declarado absolutamente convencido de su victoria en la crucial votación de la semana que viene en el Parlamento nacional sobre el mecanismo de ayuda europeo al país para aliviar la crisis provocada por la pandemia, y que sus críticos entienden como un exceso de concesiones a Bruselas.

Así se lo han hecho saber varios miembros del Movimiento Cinco Estrellas, que consideran la aprobación del mecanismo como una rendición dadas las condiciones, a pesar de las garantías que ha dado el Gobierno italiano.

Entre ellos está el fundador del Movimiento Cinco Estrellas, Beppe Grillo, que este viernes en su blog la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Además, cincuenta parlamentarios del Cinco Estrellas han asegurado que votarán en contra, lo que sobre el papel hace que el Ejecutivo no tenga los votos suficientes para imponerse en el trámite.

Aunque las partes tienen todo 2021 para ratificar el tratado, Conte ha decidido llevarlo al Parlamento antes del Consejo Europeo de la próxima semana, lo que ha supuesto enfrentarse así al rechazo de parte de la coalición del Gobierno que se muestra en contra de solicitarlo, por la poca popularidad del organismo en el país tras los rescates económicos de la eurozona en la crisis financiera.

Roma ha asegurado que no tiene intención de aceptar ninguna línea de crédito por el momento, y que la votación del 9 de diciembre se centra más bien en una reforma del marco del Mecanismo de Estabilidad Europeo. Todo se dirimirá en el Senado, donde Conte ostenta una ajustadísima mayoría.

"No me preocupa", ha señalado Conte en una entrevista con 'La Repubblica', "porque la votación tratará de las reformas, no de la concesión de las líneas de crédito, sobre un mecanismo que ha mejorado gracias a la contribución de Italia".

En este sentido, el ministro de Finanzas italiano, Roberto Gualteri, ha declarado en otra entrevista a SkyTg24 que un veto a la reforma del mecanismo "sería algo incomprensible". "Estoy absolutamente convencido de que el voto será favorable", ha añadido.

Italia también pretende recibir unos 209.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo en una serie de créditos y préstamos adicionales a través de 60 proyectos de reconstrucción económica y centrados en la reducción de la desigualdad, la potenciación de la economía "verde" y la mejora de la competitividad.