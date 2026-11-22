Archivo - Bandera de Finlandia - Jose Tabares / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las operaciones de rescate en el buque de carga ruso 'Sparta II', incendiado tras ser objeto este sábado de un ataque con drones en el golfo de Finlandia, continúan bajo la dirección de la Guardia Fronteriza finlandesa, que coordina los medios desplegados en la zona, con la participación de efectivos estonios y rusos.

Los trabajos de extinción del incendio y refrigeración de la embarcación siguen activos, bajo coordinación del patrullero 'Uisko'. Estas actuaciones, ha advertido la Guardia Fronteriza, deben tener en cuenta la estabilidad del carguero "para asegurar que la embarcación no se hunda debido a la acumulación de agua en el casco".

Por el momento, las autoridades finlandesas han asegurado que no tienen constancia de amenazas para el resto del tráfico marítimo. No obstante, se mantiene una zona de exclusión para la navegación con el objetivo de facilitar las labores de emergencia. Paralelamente, la Guardia Fronteriza continúa las actuaciones de investigación relacionadas con la vulneración del espacio territorial por parte de una aeronave.

Las Fuerzas de Defensa del país báltico detectaron este sábado por la mañana un ataque con drones contra un buque mercante ruso al oeste de Suursaari, en aguas internacionales del sector oriental del golfo de Finlandia, que ocasionó daños en la embarcación, según los primeros informes de las autoridades finlandesas, que activaron restricciones temporales a la navegación marítima y a la aviación en el este del golfo a fin de proteger a la población y facilitar la respuesta de las autoridades ante posibles nuevos ataques.

Este suceso se produce en un contexto de creciente presión sobre las infraestructuras portuarias rusas en el Báltico, fundamentales para las exportaciones de petróleo, derivados energéticos y cereales, y después de un ataque con drones perpetrado el pasado 11 de noviembre contra el complejo portuario de Ust-Luga, que provocó un incendio y daños en sus instalaciones energéticas.